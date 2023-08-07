Статус "Талибана" остаётся прежним - МИД РК

В Казахстане не будут менять статус запрещённого движения "Талибан", несмотря на развивающиеся экономические отношения с Афганистаном. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер отметил, что на недавнем казахстанско-афганском форуме обсуждались только бизнес-вопросы.

"Если бы форум был посвящён статусу "Талибана", это было бы международное мероприятие. В Астане прошёл двусторонний бизнес-форум с участием только бизнесменов. Министерство торговли распространило информацию, очень много контрактов подписали, провели трёхдневную выставку. Поэтому статус "Талибана" остаётся прежним, без изменений. Мы ведём с Афганистаном только лишь экономические отношения - то, что выгодно нашим производителям и экспортёрам", - заявил Смадияров.

Представитель МИДа также прокомментировал опасения казахстанцев, связанные с приездом афганских студентов.