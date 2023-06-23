Старый фейк о переносе столицы вновь распространяют в Сети

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В WhatsApp и соцсетях распространяется видео с текстом о том, что Касым-Жомарт Токаев принял решение о переносе столицы из Астаны в Туркестан. Это старый фейк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

@shaxtamerlan1956 ♬ оригинальный звук - Айбек Медешов Фейковый ролик с другим видеорядом, но точно таким же текстом уже становился вирусным в Казнете в апреле этого года.

С тех пор ничего не изменилось. В СМИ не было новостей о переносе столицы в Туркестан. Подобных сообщений не появлялось и на сайте президента РК.

На официальном портале Парламента также нет никаких упоминаний о том, что подобную инициативу вообще обсуждали.

О том, что столица якобы может быть перенесена в Туркестан, в Казнете заговорили еще в 2020 году. В декабре того же года Нурсултан Назарбаев в одном из своих интервью сказал, что подобного решения не принималось.

Следовательно, распространяемое сообщение – старый фейк, верить которому не нужно.