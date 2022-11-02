Стартовали съёмки фильма о Маншук Маметовой

Фото: kazakhfilm.kz

Стартовал съёмочный период документального фильма "Поговори со мной, Маншук", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на киностудию "Казахфильм" имени Шакена Айманова.

Производством кинокартины занимается киностудия при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу министерства культуры и спорта РК.

Сценаристом выступил лауреат республиканских и международных кинофестивалей Евгений Лумпов. Документальный фильм повествует о жизни и подвиге первой казахской женщины, удостоившейся звание Герой Советского Союза, легендарной Маншук Маметовой.



"По замыслу нам хотелось достичь формы экспериментального жанра "невозможного интервью". То есть, отвечая на вопросы современников, найти на них ответы от самой Маншук. Через письма и воспоминания. Голос Маншук, ответит ему, поведав о том, что творилось в душе молодой пулемётчицы, отдавшей свою жизнь во имя Родины", - рассказал режиссёр-постановщик картины Мансур Баймухамбетов.



По словам режиссёра, сниматься фильм будет в трёх городах: Уральске, Алматы и российском городе Невель.

"В момент съёмок в доме-музее, посвящённом Маншук Маметовой, мы увидели на улице военных. Они молча ожидали снаружи. Когда директор картины познакомился с ними, оказалось, они просто пришли почтить память героини и посмотреть на экспонаты самого музея. Их визит попал в кадр как самая настоящая память людей Казахстана" - поделился режиссёр.