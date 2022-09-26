Старшеклассницы подрались в школьном туалете в Уральске

В Уральске ученицы десятого класса подрались в школьном туалете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Инцидент произошёл 22 сентября во время перемены. Словесный конфликт между двумя школьницами перерос в рукоприкладство. Об этом рассказала мама одной из девочек. Её дочь получила получила травму головы и была госпитализирована в детскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В отделе образования Уральска рассказали, что после инцидента провели родительское собрание. Там присутствовали и администрация школы, и сотрудники полиции. Заместителю директора по воспитательной части сделали замечание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В департаменте полиции ЗКО информировали, что в отношении обеих девочек составлен административный протокол по статье 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним", подчеркнув, что в конфликте виноваты обе стороны.