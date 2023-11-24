Старое оборудование под видом нового. Растрату 67 млн тенге установили на трёх котельных в Семее

Хищения 67 миллионов тенге установили на трёх котельных в Семее сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Департамента экономических расследований по области Абай Агентства по финансовому мониторингу РК, в Семее работает одна ТЭЦ, 17 котельных и 72 тепловых пункта. Специалисты отмечают, что в отопительный сезон в сутки в среднем случается до трёх перебоев подачи теплоснабжения. Городская теплоцентраль была введена в эксплуатацию в 1934 году, но в 2022 году на текущий ремонт котельных города выделяли бюджетные средства.

Сотрудники Департамента АФМ по области Абай заинтересовались этой ситуацией и установили хищения в общей сумме 67 миллионов на трёх котельных. В отношении директора подрядной компании начато досудебное расследование. Его подозревают в растрате, то есть хищении чужого имущества. Также проверки пройдут на 14-ти объектах теплоснабжения, ремонтом которых занималась данная организация на сумму 1,2 миллиарда тенге.

После регистрации досудебного расследования и следственных действий подрядчик заменил и запустил экономайзер котла стоимостью 32 миллиона тенге взамен установленного в прошлом году под видом нового, но являющегося б/у устройства в котельной посёлка Шульбинск.

От перебоев теплоснабжения страдали около 1,3 тысячи абонентов. Теперь к системе отопления подключены восемь бюджетных организаций, четыре социальных объекта, 24 коммунальных предприятия.