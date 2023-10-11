Старое оборудование и дефицит кадров: как готовятся к зиме экстренные службы в Кызылорде

Нехватка спецмашин, отсутствие профессионального оборудования, нерабочие пожарные гидранты, дефицит кадров... Сотрудники ДЧС Кызылординской области перечислили проблемы, которые мешают им оказать экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, в каких условиях вынуждены работать спасатели.

В любых чрезвычайных ситуациях первыми удар на себя принимают спасатели. С наступлением холодов сотрудники ЧС переходят на усиленный режим работы. Помимо основных обязанностей, они участвуют в профилактических мероприятиях. Проводят дворовые обходы, встречаются с населением и объясняют правила пожарной безопасности. Однако сотрудники экстренных служб Кызылорды признаются, что сами нуждаются в помощи.

Сначала года на территории области зарегистрировано 314 пожаров, в огне погибло девять человек. Ежедневно пожарные выезжают на пять и более вызовов. К сожалению, полная профессиональная готовность специалистов сводится на нет из-за неисправных пожарных гидрантов.

"Сейчас остро стоит проблема с пожарными гидрантами. В областном центре не работают 283 гидранта. Неисправность устройств приводит к непоправимым последствиям. Территория города расширяется, полным ходом идёт строительство "левого берега". Однако не уделяется внимание оснащению новых районов пожарными гидрантами. При возникновении пожара много времени и сил уходит на подвоз воды", - прокомментировал замначальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области Нурбол Исанов.

В Кызылординской области действуют три трассовых медико-спасательных пункта. Один из них расположен в селе Байгекум Шиелийского района, второй в ауле Ирколь Кармакшинского района, третий близ посёлка Айтеке би Казалинского района. На бригады экстренного реагирования возложена обязанность своевременно оказывать медицинскую помощь, особенно при крупных ДТП. Благодаря сотрудникам удалось спасти более сотни человеческих жизней. Однако здания спасательных пунктов нуждаются в реконструкции, они сильно изношены. За 10 лет в них ни разу не проводили капитальный ремонт.

"Трассовые медико-спасательные пункты имеют стратегическую значимость для нашей области. Данные объекты помогают оказать экстренную помощь пострадавшим и сэкономить время. Особенно зимой сотрудники выполняют большую нагрузку. Сейчас всё оборудование устарело, необходима новая спецтехника. В местном акимате хорошо знают о наших проблемах", - отметил руководитель отдела филиала ГУ "Центр медицины катастроф" МЧС РК по Кызылординской области Нурбол Сауытбаев.

По словам специалистов, на данный момент большинство оборудования экстренных служб не пригодно к использованию. Из 178 громкоговорителей работают только 30. Изношены спецодежда водолазов и пожарных. Спасательные моторные лодки тоже необходимо обновить. Руководство ДЧС не раз обращались к соответствующим органам, пока безрезультатно.