Старинная культура и международное признание: чем живет знаменитый казачий ансамбль

Новогоднее настроение подарили детям с особыми потребностями артисты народного ансамбля песни и танца "Казачья вольница", передает BaigeNews.kz. Детям вручили подарки, но главное, конечно, это внимание. Сейчас коллектив продолжает серию рождественских концертов в Караганде. А в середине месяца, 14 и 15 января, приедет в столицу, чтобы выступить в духовно-культурном центре имени Кирилла и Мефодия.

За пятнадцатилетнюю историю ансамбль стал визитной карточкой Караганды. Поэтому и рады ему в любом регионе Казахстана. Вначале своего пути, самодеятельная группа сформировалась из казаков, мечтающих попробовать себя в народном творчестве. Пригласить профессиональных специалистов для постановки номеров на добровольных началах было, практически, невозможно. И музыке, и хореографии учились сами.

"Тогда же принялись изучать историю костюма, чтобы не ошибиться при создании сценических образов. Шили все своими силами. Уже после первого публичного выступления в 2008 году нас заметил региональный филиал Ассамблеи народа Казахстана. С тех пор коллектив участвует во всех культурных мероприятиях города и области на различных сценических площадках, завоёвывая популярность и заслуживая награды, которых, кстати, у коллектива уже немало. Неоднократно ансамбль становится победителем фестивалей и конкурсов областных и республиканских масштабов", - вспоминает художественный руководитель ансамбля Татьяна Сим.

Сейчас в старшем составе ансамбля выступают 20 человек, в младшем – 10. Детская группа появилась в сентябре 2011 года. Спустя годы она стала самостоятельным коллективом. Главным критерием отбора был возраст – не моложе пяти лет. Чтобы стать частью "Казачьей вольницы" никогда не требовались отличные вокальные данные и умение танцевать. Всему этому, утверждают артисты, можно научиться в процессе. Главное это дисциплина и желание раскрыть творческий потенциал.

За рубеж с гастролями казаки сегодня выезжают нечасто, зато каждый раз выступления артистов остается в памяти зрителя. Помогает в этом богатый репертуар на нескольких языках и яркие веселые номера. В июле прошлого года ансамбль получил приглашение на международный фестиваль "Играй гармонь" в Новосибирске, проведенный в честь 75-летия Геннадия Заволокина. Так же ежегодно артистов можно увидеть на сцене международного фестиваля русской и казачьей песни в Кокшетау.

"Одним из больших мероприятий, которое связано с нашим коллективом – традиционное проведение праздника Масленицы. Поем для зрителей, угощаем их блинами, чаем и баурсаками. В этой большой в концертной программе участвуют и другие культурные центры нашего города. Приятно осознавать, что наши друзья поддерживают нас. Но и мы не остаемся в стороне. Участвуем, к примеру, в татаро-башкирском празднике Чак-Чак. Его очень полюбили жители Караганды", - делится впечатлениями Татьяна Сим.

Пора подготовки к этим событиям, к слову, уже наступила. Казаки планируют новые выступления. Ведь преданные зрители всегда знают, на каких площадках можно найти любимых певцов и обязательно будут там в любую погоду. Лишь бы услышать те самые казачьи мотивы.