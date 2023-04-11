Стало известно, "куда пропал" Геннадий Головкин

Фото: sports.kz

Представительница команды казахстанского боксёра Геннадия Головкина по работе со СМИ Жанар Утешева ответила на вопрос подписчика о GGG, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Куда пропал Гена? С ним всё хорошо?", — спросил пользователь соцсети в комментариях к посту Утешевой.

Она успокоила болельщика, ответив: "С семьёй, так что лучше не бывает".

8 апреля Головкин отпраздновал свой 41-й день рождения. Ранее стало известно о том, что он освободил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super.

Свой последний на данный момент бой Геннадий Головкин провёл в сентябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где он единогласным решением судей проиграл абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю "Канело" Альваресу из Мексики.