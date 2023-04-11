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Стало известно, "куда пропал" Геннадий Головкин
Представительница команды казахстанского боксёра Геннадия Головкина по работе со СМИ Жанар Утешева ответила на вопрос подписчика о GGG, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Куда пропал Гена? С ним всё хорошо?", — спросил пользователь соцсети в комментариях к посту Утешевой.
Она успокоила болельщика, ответив: "С семьёй, так что лучше не бывает".
8 апреля Головкин отпраздновал свой 41-й день рождения. Ранее стало известно о том, что он освободил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super.
Свой последний на данный момент бой Геннадий Головкин провёл в сентябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где он единогласным решением судей проиграл абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю "Канело" Альваресу из Мексики.
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