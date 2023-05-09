Стало известно, кто из сборной Казахстана поедет на ЧМ-2023 по хоккею в Латвию

Фото: hcbarys.kz

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею, который представит нашу страну в Риге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В итоговую заявку на чемпионат мира войдут 25 хоккеистов — три вратаря и 22 полевых игрока. Первый матч против Норвегии состоится в субботу, 13 мая.

В состав сборной Казахстана вошли:

Вратари: Андрей Шутов, Никита Бояркин, Джелал-ад-Дин Амирбеков;

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Дмитрий Бреус;

Нападающие: Роман Старченко, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц, Никита Михайлис, Михаил Рахманов, Абай Мангисбаев, Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов, Максим Мусоров, Андрей Буяльский, Александр Борисевич.