Стало известно, как изменились цены на продукты за год в Казахстане

По итогам декабря 2023 года цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 0,9% за месяц и на 8,5% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Сильнее всего ощутили удорожание продуктов жители Алматы, Шымкента, Алматинской и Туркестанской областей. Наименьший месячный рост цен был отмечен в Кызылординской области.

Фрукты и овощи по итогам декабря подорожали на 3,8%.

Отмечается, что яблоки подорожали на 13,6% в годовой динамике, бананы — на 4%, апельсины — на 14,2%, лимоны — на 12,5%, курага — на 7,1%.

Среди овощей резко выросли цены на белокочанную капусту: на 47,9% за год. Также повысились цены на морковь – на 16,6%, помидоры — на 12,8%, , свёкла — на 3,3%,

Специалисты также заметили, что цены репчатый лук снизились на 12,9% за год. Также подешевели картофель — на 11,3%, огурцы — на 0,1%.

Хлебобулочные изделия и крупы подорожали за год на 10,8%. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 8,2%, пшеничный из муки высшего сорта — на 7,7%.

Годовой рост цен на макаронные изделия составил 10%. Вермишель подорожала на 9,8%, лапша — на 13%, рожки — на 8,6%.

Перловая крупа подорожала на 4,4%, овсяная крупа - на 5,8%, манная - на 4,8%, рис - на 34,3%, пшено - на 2,9%. При этом гречневая крупа подешевела на заметные 22,6%.