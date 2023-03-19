Стали ли выборы инклюзивными, рассказала алматинка с инвалидностью

Фото: Альберт Ахметов

Жители Алматы с инвалидностью принимают активное участие в голосовании на выборах депутатов Мажилиса и маслихата, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Законодательством предусмотрено, что граждане Казахстана, которые по причине болезни или инвалидности не могут выходить из дома, имеют право в день голосования до 12 часов подать заявку в свою участковую избирательную комиссию о голосовании на дому. После этого, члены УИК до окончания времени голосования приезжают к таким заявителям домой с бюллетенями и урной.

Однако, предпринимаемые акиматом Алматы меры по созданию в мегаполисе условий, необходимых для людей с инвалидностью, позволяют им прибывать лично на свои избирательные участки для голосования. На ряде участков имеются специальные кабинки для голосования людей с инвалидностью. Они более широкие, чем обычные кабинки.

Меруерт Кулахметова приехала на избирательный участок №123 в Ауэзовском районе, чтобы проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос. Чтобы добраться из дома до места голосования, она вызвала специальное Инватакси.

"Я решила приехать на участок сама, чтобы посмотреть, насколько избирательные участки доступны для людей с инвалидностью. Увидела, что в школе №72, где расположен избирательный участок, есть тактильная дорога, пандусы, соответствующие СНИПам. Когда была в кабинке для голосования, заметила, что написано всё шрифтом Брайля. То есть, незрячим все доступно тоже. Это радует. Есть положительная динамика. Нельзя не отметить. Если сравнить с тем, что было 4 года назад, тоже было доступно, но сейчас условия для людей с инвалидностью намного лучше", - сказала Меруерт Кулахметова.

По её словам, в предыдущие люди с инвалидностью, хотя и могли голосовать на дому, чувствовали себя несколько изолированными от социума.

"Сейчас мы чувствуем свою большую причастность, в том, что можем приехать на участок, как все, и отдать свой голос, показать свою позицию. Это и есть инклюзия. Конечно, хотелось бы усиления этой работы по внедрению инклюзии, но уже сейчас имеются определенные результаты, нельзя не отметить, что в последнее время для людей с инвалидностью делается очень много позитивных вещей". – отметила Меруерт.

Кроме того, выборы-2023 примечательны для Меруерт тем, что есть возможность выбирать депутатов не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам.

"Очень хорошо, что в этот раз есть самовыдвижение. Человек может выдвинуть свою кандидатуру, я вижу среди кандидатов действительно активных людей, мне хотелось этих людей поддержать. Также меня радует наличие в списках кандидатов людей с инвалидностью", - отметила Меруерт.

Меруерт голосовала самостоятельно, но для улучшения доступности голосования, в особых случаях – для лиц с ограниченными возможностями или граждан, которые не могут самостоятельно поставить отметку, разрешается присутствие в кабинке для голосования близких родственников. О случае на участке #406 рассказала председатель Территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова

"Если, например, избиратель поранил руку, законом не запрещено, чтобы его супруга зашла вместе с ним в кабинку и помогла проголосовать. Так было на 406-м участке. Аналогичная помощь возможна при необходимости избирателям с ограниченными возможностями. Помощь избирателю по закону оказывать можно, но в кабинку с ним не может зайти член комиссии, наблюдатель, доверенное лицо, представитель СМИ. Помогать может кто-то из близких родственников", - сказала Калыкова.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов проходят в Казахстане 19 марта 2023 года. Голосование длится до 20:00 местного времени.

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