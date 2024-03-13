Стаи бродячих собак держат в страхе жителей Житикары

Видео нападений агрессивных животных на людей житикаринцы активно публикуют в социальных сетях, передает корреспондент BaigeNews.kz. На распространяемых кадрах видно, как сбившиеся в стаи собаки преследуют детей и взрослых.

Активно публиковать посты о скоплении бродячих животных житикаринцы начали в начале февраля этого года. В комментариях люди предположили, что рост численности собак связан с запретом на их отстрел.

Житикаринка Ольга Дульская рассказала, что около двух недель назад ее внук и одноклассник мальчика подверглись нападению собак.

"На них напала свора собак. Дети споткнулись, упали, собаки набросились на них, покусали руки, ноги. Теперь ходим на прививки. Если зоозащитники так любят животных, то пусть объединятся и откроют приют для них", - считает женщина.

Аналогичными историями делятся в соцсетях и другие житикаринцы.

"Сегодня моего ребенка чуть не укусила собака, пока мы с мужчиной не стали кричать. Ребенок испугался, начал плакать", - пишет Елена Божик.

"На днях на базаре на меня напало где-то восемь собак. Одна укусила ногу. Сказали, обращайтесь в акимат!", - возмущается Гульнар Мурзабаева.

Люди требуют от акимата Жетикары навести порядок, отмечая, что своры бродячих собак можно заметить во всех районах города. Житикаринцы говорят, что одна такая стая может насчитывать до 20 собак. Они кормятся на свалках, потрошат пакеты с мусором, а потом инстинктивно защищают территорию, где питаются.

"Давайте все мамочки соберемся и пойдем куда следует, чтобы уже начали действовать. Это никуда не годится, ребенка в школу уже боишься отпускать и на тренировку", - призывает житикаринка Айман Ашубаева.

"Если не начнете принимать меры, то люди сами начнут. Потом крайних не найдете. Испытываете терпение людей. Или пару собак поймать и в акимат запустить надо", - пишут пользователи сети.

"Не отпускайте детей, пока не уберут собак. Иначе больше никак. Или отнесите загрызанных кошек к акимату", - предлагают житикаринцы.

В житикаринском акимате корреспонденту BaigeNews.kz сообщили, что знают о проблеме. С 1 января по 12 марта 2024 "Ситуационный центр Житикаринского района" поступило 39 обращений по поводу бродячих собак.

"Все обращения были перенаправлены по компетенции в ГКП "Ветеринарная станция Житикаринского района" управления ветеринарии акимата Костанайской области. А 8 февраля 2024 года на территории ИП "Аймухамедов Т.А." был открыт пункт временного содержания бродячих собак за счет привлеченных средств. С 9 февраля ветеринарной станцией ведутся работы по отлову и стерилизации бродячих животных", - пояснили в акимате Житикаринского района.

На днях проблему увеличения количества бродячих собак затронул и министр экологии Ерлан Нысанбаев. Он отметил, что споры о том, насколько гуманно применять эвтаназию, не закончатся до тех пор, пока это не коснется отдельно взятого гражданина. Министр считает, что программа по отлову, стерилизации и вакцинации не дает нужных результатов. А потому необходимо решать проблему. В идеале, устраивая их в специальные приемные пункты.

Но костанайский ветеринар Юлия Богданова считает, что программу по отлову, вакцинации и стерилизации нужно, наоборот, усилить.