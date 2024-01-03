США выводят авианосец из восточного Средиземноморья

Атомный авианосец USS Gerald R. Ford в ближайшие дни возвратится из восточного Средиземноморье в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford, переброшенный в Средиземное море на фоне войны меду Израилем и палестинским движением ХАМАС, выводится из региона. В ближайшие дни судно корабль покинет восточное Средиземноморье и возвратится в порт приписки Норфолк в Вирджинии, сообщили ВМС США в понедельник.

"Министерство обороны постоянно анализирует дислокацию вооруженных сил во всем мире и сохранит важный потенциал как в Средиземном море, так и во всем ближневосточном регионе. Ведомство будет и впредь сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы усилить морскую безопасность в регионе и удержать всех государственных и негосударственных акторов от попыток вынести кризис в секторе Газа за его пределы", - говорится в заявлении ВМС США.

После масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Вашингтон усилил военное присутствие в регионе, направив туда авианосец USS Gerald R. Ford и другие корабли. USS Gerald R. Ford имеет водоизмещение 100 тысяч тонн.