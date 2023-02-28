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США поддерживает инициированные Токаевым политические и экономические реформы
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди подвёл итоги встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, передаёт BaigeNews.kz.
"Хотел бы с удовлетворением отметить, что сотрудничество с США развивается в духе расширенного стратегического партнёрства. Это подтверждается интенсификацией политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Взаимный товарооборот между Казахстаном и США в 2022 году превысил три миллиарда долларов. Этот показатель на 37,2 процента больше, чем в предыдущем году. Экспорт достиг 1,15 миллиарда долларов, а импорт из США в Казахстан – 1,89 миллиарда долларов", - отметил Тлеуберди.
США - один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. С 1993 года общий приток прямых иностранных инвестиций из США в Казахстан превысил 62 миллиарда долларов, а за первые три квартала 2022 года объём американских инвестиций увеличился на 58,8 процента - до пяти миллиардов долларов по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В Казахстане работают около 590 предприятий с участием американского капитала. Компании США проявляют большой интерес к казахстанскому рынку.
"Мы только что завершили министерскую встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Участие моих коллег из стран Центральной Азии наглядно показывает наши совместные политические усилия по укреплению региональных связей в сложной международной обстановке. Казахстан высоко ценит приверженность США укреплению сотрудничества с регионом Центральной Азии. Наша страна продолжает свою многовекторную и взвешенную внешнюю политику в соответствии со своими дипломатическими приоритетами. Центральная Азия и США остаются нашими основными партнерами. Это делает формат С5+1 актуальным механизмом регионального сотрудничества для нас, как принимающей стороны", - сказал глава МИД РК.
Он отметил, что механизм C5+1 зарекомендовал себя как эффективная региональная дипломатическая площадка для продвижения экономического сотрудничества, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.
В ходе мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики и экологии.
"Возвращаясь к теме двусторонних отношений, хотел бы отметить, что государственный секретарь твёрдо поддерживает инициированные президентом Касым-Жомартом Токаевым политические и экономические реформы, направленные на демократизацию и обеспечение верховенства закона. Мы признательны американской стороне за приверженность дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений", - заключил министр.
Напомним, Блинкен находится в Астане с первым официальным визитом. Он уже встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе дружеских и конструктивных переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также перспективы казахстанско-американского сотрудничества.
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