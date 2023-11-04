США передают Украине пакет военной помощи на $125 млн

Администрация США направляет Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн, в который войдут средства ВПО, вооружения и техника. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют о предоставлении нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну", - написал Блинкен.

Пентагон также в письменном заявлении сообщил, что Киеву будут переданы вооружения на сумму $125 млн со складов армии США. При этом $300 млн помощи направляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов.

В новый пакет включены снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с БПЛА. Также Киеву пойдут артиллерийские снаряды 105 и 155 мм, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, противопехотные мины и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.

По данным Пентагона, союзники и партнеры США "оказали Украине помощь в области безопасности на сумму около $35 млрд". При этом Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева $44,2 млрд.