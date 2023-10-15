США готовит единый пакет помощи Израилю и Украине более чем на два миллиарда долларов

США планируют выделить на новый пакет военной помощи Израилю и Украине, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу BBC".

В интервью телеканалу CBS Салливан отметил, что президент США Джо Байден на предстоящей неделе будет добиваться от Конгресса одобрения пакета помощи. На вопрос, о какой сумме идет речь, Джейк Салливан точного ответа не дал, однако отметил, что она превысит 2 млрд долларов.

"Сумма будет значительно выше, она будет включать расходы на вооружение для Украины, необходимое для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также вооружение, необходимое для защиты Израиля", — сказал Салливан.

В начале уходящей недели NBC и Washington Post со ссылкой на источники сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность объединения помощи Украине и Израилю в один пакет.

Ранее израильские военные заявили, что они по-прежнему позволят жителям Газы эвакуироваться на юг перед ожидаемой наземной атакой в отместку за нападения, совершенные восемь дней назад боевиками ХАМАСа, которые убили 1300 человек в Израиле.

Власти Газы заявили, что в результате израильских авиаударов погибли более 2300 человек, четверть из которых — дети, и на данный момент почти 10 000 ранены.

Израиль пообещал уничтожить ХАМАС после того, как его боевики 7 октября выпустили тысячи ракет и напали на израильские города, расстреливая мужчин, женщин и детей и захватывая заложников.

ХАМАС же считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в свою очередь объявил о переходе страны в состояние войны и начал в секторе Газа военную операцию "Железные мечи", нанося массированные удары по анклаву, а также установил вокруг него режим тотальной блокады, прекратив поставки воды, продовольствия, топлива и электроэнергии.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения.

Ранее в Сети появилась таблица с количеством пропавших без вести иностранцев, созданная на основе данных правительства Израиля. В ней сообщается о том, что среди пропавших числится один казахстанец, однако в МИД РК опровергли эту информацию.