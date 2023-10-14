Тысячи людей покидают Газу, опасаясь наземной операции Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон участвовал в переговорах с Израилем и ведущими международными организациями по созданию "безопасных зон" в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На автомобилях, мотоциклах, в повозках и пешком жители Газы покидают город, опасаясь наземной операции Армии обороны Израиля.

Ранее ЦАХАЛ призвал население северных районов сектора Газа (а это более миллиона человек) эвакуироваться на юг анклава в течение суток.

В ООН потребовали отменить это решение, считая его невыполнимым и предупредили о катастрофических гуманитарных последствиях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон участвовал в переговорах с Израилем и ведущими международными организациями по созданию "безопасных зон" в секторе Газа. Подробности, по словам дипломата, появятся в ближайшие дни.

В пятницу ЦАХАЛ обнародовал кадры, показывающие, как заявляет армия, удары по подземным туннелям ХАМАС, военным комплексам и резиденциям боевиков в секторе Газа.

Израильская армия также утверждает, что в ночь с четверга на пятницу она нанесла удары по 750 военным объектам на севере сектора Газа.

После нападения ХАМАС на еврейское государство, Израиль мобилизовал более 300 000 резервистов. Многие вернулись на родину из-за рубежа.

ХАМАС совершил беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября. Погибли по меньшей мере 1300 человек. Более ста взяты в заложники. В результате ответных израильских бомбардировок убиты около 1800 палестинцев.

На Западном берегу Иордана произошли столкновения между палестинскими боевиками и израильской армией. По меньшей мере девять палестинцев были убиты. В Иерусалиме также произошли столкновения с полицией.

В ходе вооружённого конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.