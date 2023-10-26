США гарантируют Израилю все необходимое для наказания ХАМАС

Соединенные Штаты дают гарантию того, что помогут Израилю со всем необходимым для наказания боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, заявил президент США Джо Байден на совместной с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"У Израиля есть право и, я бы добавил, обязательство ответить на убийство своих людей. И мы обеспечим Израиль всем необходимым для защиты от этих террористов", - сказал он, добавив, что Вашингтон "гарантирует это".

Байден подчеркнул, что "полностью понимает" испытываемые израильским народом "злость, боль и гнев" из-за атак ХАМАС. При этом он отметил, что радикалы "не представляют подавляющее большинство палестинского населения в секторе Газа или где-либо еще".

"Но это не снимает ответственности действовать сообразно законам войны", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что еврейское государство должно сделать все возможное для защиты гражданского населения Газы при проведении операций в этом регионе.

По словам президента США, израильские поселенцы лишь подливают масла в огонь нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, совершая нападения на палестинцев.