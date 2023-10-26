США гарантируют Израилю все необходимое для наказания ХАМАС
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Соединенные Штаты дают гарантию того, что помогут Израилю со всем необходимым для наказания боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, заявил президент США Джо Байден на совместной с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"У Израиля есть право и, я бы добавил, обязательство ответить на убийство своих людей. И мы обеспечим Израиль всем необходимым для защиты от этих террористов", - сказал он, добавив, что Вашингтон "гарантирует это".
Байден подчеркнул, что "полностью понимает" испытываемые израильским народом "злость, боль и гнев" из-за атак ХАМАС. При этом он отметил, что радикалы "не представляют подавляющее большинство палестинского населения в секторе Газа или где-либо еще".
"Но это не снимает ответственности действовать сообразно законам войны", - подчеркнул американский лидер.
Он добавил, что еврейское государство должно сделать все возможное для защиты гражданского населения Газы при проведении операций в этом регионе.
По словам президента США, израильские поселенцы лишь подливают масла в огонь нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, совершая нападения на палестинцев.
"Я по-прежнему встревожен поселенцами-экстремистами, нападающими на палестинцев на Западном берегу, что подливает масла в огонь. … Это должно прекратиться. Они должны быть привлечены к ответственности, должны сейчас же прекратить", - сказал американский лидер.
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