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inform.kz Сегодня, 08:50
115
Сегодня, 08:50
115
Фото: inform.kz

Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля

Срок уплаты налога на транспорт продлён до 3 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов страны.

"Срок уплаты налога на транспорт за 2022 год для физических лиц истекает 1 апреля 2023 года, но поскольку в этом году 1 апреля приходится на выходной день, то срок уплаты налога истекает 3 апреля", - разъяснили в КГД.

С 4 апреля 2023 года, лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику.

"В случае неуплаты задолженности через пять рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. ЧСИ кроме суммы задолженности дополнительно взыщет оплату в размере до 25 процентов от суммы налоговой задолженности, а также может арестовать счета и ограничит право на выезд за рубеж, - пояснили в ведомстве.

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Сегодня, 08:50
115
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