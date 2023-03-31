Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля

Фото: inform.kz

Срок уплаты налога на транспорт продлён до 3 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов страны.

"Срок уплаты налога на транспорт за 2022 год для физических лиц истекает 1 апреля 2023 года, но поскольку в этом году 1 апреля приходится на выходной день, то срок уплаты налога истекает 3 апреля", - разъяснили в КГД.

С 4 апреля 2023 года, лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику.