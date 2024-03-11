Срок уплаты налога на транспорт физическими лицами истекает 1 апреля
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Министерство финансов напоминает автовладельцам, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3 450 тенге, действовавший в 2023 году.
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении "e-Salyq Azamat".
При этом в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год.
Информацией по исчисленным суммам налога можно будет ознакомиться в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк".
Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях, а также наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.
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