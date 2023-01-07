Сразу три лавины самопроизвольно сошли в ВКО

Фото: МЧС РК

В Восточно-Казахстанской области самопроизвольно сошли три лавины. Жертв и разрушений нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации "Казселезащита", 7 января в 7:30 на 36-м километре участка дороги местного значения "Алтай-Богатырёво" и на этом же участке на 37-м километре произошел самопроизвольный сход лавин общим объёмом 3500 кубометров.

Фото: МЧС РК

В 9:50 на 37-м километре дороги "Алтай-Путинцево" сошла лавина объёмом 3700 кубометров.

"Участки дорог были закрыты. Жертв и разрушений нет. Дорога на данный момент расчищается силами дорожных служб. Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО просит граждан и туристов не выходить на заснеженные склоны и не проезжать вблизи горных участков из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", — говорится в сообщении.

В регионе несколько дней сохраняется лавинная опасность, об этом спасатели информируют население уже несколько дней. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.