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МЧС РК Сегодня, 14:23
57
Сегодня, 14:23
57
Фото: МЧС РК

Сразу три лавины самопроизвольно сошли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области самопроизвольно сошли три лавины. Жертв и разрушений нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации "Казселезащита", 7 января в 7:30 на 36-м километре участка дороги местного значения "Алтай-Богатырёво" и на этом же участке на 37-м километре произошел самопроизвольный сход  лавин общим объёмом 3500 кубометров.

Фото: МЧС РК

В 9:50 на 37-м километре дороги "Алтай-Путинцево" сошла лавина объёмом 3700 кубометров.

"Участки дорог были закрыты. Жертв и разрушений нет. Дорога на данный момент расчищается силами дорожных служб. Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО просит граждан и туристов   не выходить на заснеженные склоны и не проезжать вблизи горных участков из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", — говорится в сообщении. 

В регионе несколько дней сохраняется лавинная опасность, об этом спасатели информируют  население уже несколько дней. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Видео: t.me/qr_tjm
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#лавины #ВКО #ДЧС #МЧС РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:23
57
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