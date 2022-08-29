Сразу пять медалей завоевала казахстанская гимнастка на турнире в Венгрии

Казахстанка Айбота Ертайкызы отметилась несколькими медалями на турнире Gracia Fair Cup по художественной гимнастике в Будапеште в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль в упражнении с булавами. Также в её активе второе место в многоборье и в упражнении с лентой.

При этом ранее она завоевала "серебро" в упражнении с мячом и "бронзу" в упражнении с обручем.

Дильназ Байленова в Венгрии заняла третье место в упражнении с мячом.