Спутники Илона Маска мешают увидеть приближение к Земле опасного астероида — астрономы

Фото: ixbt.com

Астрономы просят приостановить проект SpaceX. Они обратились в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой запретить или поставить на паузу проект Илона Маска по запуску 30 тысяч спутников для сети Starlink второго поколения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

"Пожалуйста, не отнимайте у нас звезды. Спутники Starlink нуждаются в более совершенных инженерных решениях, чтобы сделать их тусклее и использовать меньшее их количество для предоставления услуг", — написала доцент астрономии Университета Реджайны Саманта Лоулер.

Профессор астрономии Эдинбургского университета в Шотландии Энди Лоуренс заявил, что спутники Starlink и другие уже регулярно появляются на широкоугольных астрономических изображениях, и рост очевиден. По словам учёного, по мере продолжения вывода аппаратов на орбиту ситуация будет ухудшаться.

Астрономическое общество Эдинбурга, почетным президентом которого считается Лоуренс, также подало заявление, призывая FCC приостановить план SpaceX до тех пор, пока не будет проведено полное расследование потенциального воздействия спутников на планету.

"Хотя широкополосная связь для всех — достойная цель, есть и другие способы ее достижения без разрушения важного природного ресурса, — говорится в обращении группы, в которую входят 179 членов. — В ближайшие годы мы пожалеем о том, что делаем сегодня, если не остановимся и не подумаем еще раз".

Кэрри Ньюджент, профессор планетарных наук в колледже Олин, отметила, что большинство ученых обеспокоены тем, что спутники Starlink нарушают наблюдения за околоземными астероидами.

"Я обеспокоена тем, что эти запуски спутников помешают жизненно важной задаче открытия околоземных астероидов, а это означает, что у нас не будет предупреждения, необходимого для отклонения приближающегося к Земле астероида", — говорит учёный.

Компания SpaceX, отвечающая за запуск спутников Starlink, пока никак не отреагировала на недовольство астрономов.