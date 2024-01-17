Спустя трое суток нашли пропавшего пастуха в Костанайской области
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Спасатели ДЧС и полицейские отыскали пастуха, пропавшего в степи во время морозов в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
13 января в Аркалыке пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине, и нашли животных в Акмолинской области.
"Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся. В течение трёх дней в суровых погодных условиях группа из 50-ти человек не прекращали поисковые работы. В них приняли участие спасатели, полицейские, представители акимата, волонтёры и неравнодушные местные жители. Поискам с воздуха мешала нелётная погода, поэтому мужчину искали пешком и с помощью квадрокоптера", — рассказали подробности поисковой операции в ДЧС Костанайской области.
16 января из Астаны для поиска мужчины прибыл вертолёт. Все ресурсы, вездеходы и снегоходы были задействованы для максимального охвата территории.
Пропавшего мужчину нашёл полицейский вблизи села Восточное. Его с обморожением доставили в больницу в Аркалыке.
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