Спустя трое суток нашли пропавшего пастуха в Костанайской области

Спасатели ДЧС и полицейские отыскали пастуха, пропавшего в степи во время морозов в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

13 января в Аркалыке пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине, и нашли животных в Акмолинской области.

"Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся. В течение трёх дней в суровых погодных условиях группа из 50-ти человек не прекращали поисковые работы. В них приняли участие спасатели, полицейские, представители акимата, волонтёры и неравнодушные местные жители. Поискам с воздуха мешала нелётная погода, поэтому мужчину искали пешком и с помощью квадрокоптера", — рассказали подробности поисковой операции в ДЧС Костанайской области.

16 января из Астаны для поиска мужчины прибыл вертолёт. Все ресурсы, вездеходы и снегоходы были задействованы для максимального охвата территории.

Пропавшего мужчину нашёл полицейский вблизи села Восточное. Его с обморожением доставили в больницу в Аркалыке.