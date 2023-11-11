Ждали 50 лет: жителям села в Акмолинской области построят ЖД переезд

Жители села Енбек Ерейментауского района Акмолинской области ликуют: железнодорожному переезду, о котором они так долго мечтали, быть. Компромисс найден, и национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" внесла корректировку в Технические условия – можно приступать к подготовке проектно-сметной документации. Уже в будущем году аульчанам, спустя пятьдесят лет, впервые не придется рисковать жизнью, перебегая через ЖД пути. Корреспондент BaigeNews.kz узнавал подробности.

Почему люди грозили всем аулом поселиться на рельсах

Напомним, BaigeNews.kz писал о том, что жители села Енбек Акмолинской области грозят всем аулом поселиться на рельсах. Они просили, наконец, решить их серьезную проблему – построить им железнодорожный переезд. О нем в населенном пункте мечтают уже ни много ни мало – пять десятков лет! Железная дорога здесь проходит вдоль села, через нее можно попасть на автомагистраль областного значения. От Енбека это восемьсот метров.

Когда-то очень давно здесь были железнодорожные пути, но их закрыли. С тех пор сельчанам приходится перебегать через рельсы, а зимой, когда их заметает снегом, выходить с лопатой. Также люди жалуются, что зимой и осенью они оказываются отрезаны от мира, и им приходится встречать перед железной дорогой карету неотложки, автолавку с продуктами и лекарствами.

В свою очередь, местные власти совсем не против железнодорожного переезда, более того, его строительство задумывалось за счет бюджетных денег. В курсе и руководство акмолинского региона, уже были выделены деньги из областной казны. Вроде как не возражали и в павлодарском отделении магистральной сети, куда относится "енбековский" участок путей.

Тогда "сбой" произошел на этапе "Қазақстан Темір Жолы". Национальная компания выдала Технические условия, согласно которым нужно или строить путепровод, или переносить переезд, который на 95 км, на 103 км (участок села Енбек). Депутаты областного маслихата просили о корректировке документа – открыть переезд на 103 километре, не закрывая на 95-м. Но, как подчеркнули в "ҚТЖ", это будет противоречить нормативно-правовым актам.

Избранники оказались народными

Однако народные избранники и активисты села оказались настойчивыми. Депутат Акмолинского областного маслихата Беким Акимов изложил просьбу аульчан на приеме главе региона Марату Ахметжанову. Усилия оказались не напрасны – на сегодня ответственные инстанции все-таки нашли компромисс.

"Аким области, на тот момент не так давно заступивший на должность, оказался в курсе о ситуации из Вашей публикации и поддержал жителей села Енбек. Марат Муратович взял решение вопроса на личный контроль", – отметил депутат.

Какое решение в итоге приняли по железнодорожному переезду в ауле? Как сообщили в ответ на запрос корреспондента BaigeNews.kz в пресс-службе национальной компании "Қазақстан Темір Жолы", они, совместно с местными исполнительными органами, решили закрыть переезд на восьмом километре перегона "Ерейментау-Тургай", который расположен на территории Тайбайского сельского округа. Там, в случае необходимости, за счет бюджетных средств устроят скотопрогон под железнодорожными путями.

"Для внесения соответствующих изменений в ранее выданные Технические условия необходимо согласие на закрытие этого переезда от акимата Ерейментауского района и административной полиции", – добавили в "ҚТЖ".

Решение, которое устроило всех

На сегодня нужные согласия получены. Об этом на брифинге в Кокшетау, отвечая на вопрос журналиста BaigeNews.kz, сообщил аким Ерейментауского района Нурлан Мукатов. Жители Тайбайского сельского округа, по его словам, против закрытия переезда не возражают. Мукатов пояснил, местные власти не могли согласиться на альтернативу, которую ранее предложил "Қазақстан Темір Жолы".

"Село Енбек находится на 103 километре железной дороги. Ранее руководство нацкопмании предлагало закрыть один из двух других переездов – на 95 или 98 км. На 98 километре – там у нас областная дорога, то есть ее нельзя терять. А на 95 км у нас расположены крупные населенные пункты, то есть тоже неприемлемое решение", – прокомментировал аким района.

4 октября состоялась встреча, на которой стороны приняли решение, которое вроде как устроило всех.

"К нам в Енбек непосредственно приезжали главный инженер департамента путей строительства "ҚТЖ", также депутаты районного и областного маслихатов. Понимание достигнуто, остановились на варианте перенести переезд с 8 км перегона "Ерейментау-Тургай" на 103 километре. Этот переезд находится в Тайбайском сельском округе. С населением Тайбая было проведено совместно с местным сообществом собрание, жители сельского округа не против. Теперь вопрос стоит за получением техспецификации, если национальная компания выдаст нам ее, то, Вы, наверно, в курсе, что у нас из областного бюджета уже выделены деньги на этот вопрос, определен подрядчик", – подчеркнул Нурлан Мукатов.

"Сүйінші!"

Кстати, о деньгах. Жители села Енбек очень переживали, что выделенные финансовые средства, не будучи освоенными до конца года, вернутся в госказну. Но14 миллионов тенге, как отметил депутат Беким Акимов, оказались переходящими на следующий год – повода для беспокойства нет. Пока материал готовился к печати, народный избранник поделился радостной новостью: нужные изменения в Технические условия национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" уже внесла.

"Документы пришли из "ҚТЖ", можно начинать работу над проектно-сметной документацией. Это значит, что в обозримом будущем, уже в следующем году в селе Енбек, наконец, появится железнодорожный переезд", – сообщил Беким Акимов.

"Если люди рискуют жизнью, мы уступаем"

Пользуясь случаем, депутат поблагодарил жителей и активистов – за то, что не отступались, не опускали руки, верили в разрешение своей проблемы. "Также огромное спасибо жителям Тайбайского сельского округа за понимание. Они сказали: если есть опасность для жизни людей, мы готовы уступить свой переезд, для нас это не так критично, как для них. Также благодарю журналистов: без вас ситуация бы не получила должный резонанс; заместителя акима района Саята Кенжетая, который занимался документами, не считаясь с личным временем, даже в отпуске. И самое главное – акиму области Марату Ахметжанову. За то, что прислушался к голосу народа, ведь при участии первого лица региона решаются самые сложные, запутанные задачи", – отметил народный избранник.

"Сүйінші", – эмоционально написал в WhatsApp активист села Енбек Айбек Хуат. Мужчина также поблагодарил всех, кто услышал аульчан и помогал им.