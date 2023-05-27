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Спортсмен из Мангистау стал чемпионом Азии по қазақ күресі
Спортсмен из Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов стал чемпионом Азии по қазақ күресі, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
В узбекском Джизаке на чемпионате Азии по қазақ күресі среди взрослых собрались спортсмены из 11 стран, включая Казахстан, который по итогам соревнований занял первое общекомандное место.
В копилке Казахстана восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей. Хозяева чемпионата завоевали семь золотых и по четыре серебряных и бронзовых медалей, забрав в итоге второе место. Тройку сильнейших закрыл Таджикистан, у которого одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медали.
Выступавший в составе сборной РК Нурдаулет Жарылгапов по прозвищу Кара бура выиграл золото в весовой категории +100 килограммов. Сначала мангистауский борец одержал верх над индийским спортсменом, затем вырвал победу у представителя Таджикистана, а затем расправился с соперником из Японии.
Ранее Кара бура стал чемпионом республиканского турнира "Сарыарка батыры", а в июле примет участие в традиционном турнире "Қазақстан барысы".
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