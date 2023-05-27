Спортсмен из Мангистау стал чемпионом Азии по қазақ күресі

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Спортсмен из Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов стал чемпионом Азии по қазақ күресі, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

В узбекском Джизаке на чемпионате Азии по қазақ күресі среди взрослых собрались спортсмены из 11 стран, включая Казахстан, который по итогам соревнований занял первое общекомандное место.

В копилке Казахстана восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей. Хозяева чемпионата завоевали семь золотых и по четыре серебряных и бронзовых медалей, забрав в итоге второе место. Тройку сильнейших закрыл Таджикистан, у которого одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медали.

Выступавший в составе сборной РК Нурдаулет Жарылгапов по прозвищу Кара бура выиграл золото в весовой категории +100 килограммов. Сначала мангистауский борец одержал верх над индийским спортсменом, затем вырвал победу у представителя Таджикистана, а затем расправился с соперником из Японии.

Ранее Кара бура стал чемпионом республиканского турнира "Сарыарка батыры", а в июле примет участие в традиционном турнире "Қазақстан барысы".