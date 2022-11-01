Спортшкола по теннису в Актобе испытывает дефицит тренеров

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Спортшкола по теннису в Актобе нуждается в собственных профессиональных кадрах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

С десятками юных спортсменов сегодня занимаются 11 тренеров, трое из которых– международного уровня.

Талантливых детей в государственной спортшколе по теннису много. Почти каждый регулярно участвует в соревнованиях различного масштаба и чаще всего возвращается домой с победой. Спортшколу, основанную 13 лет назад, сегодня посещают более двухсот юных спортсменов. Занимаются с детьми 11 профессиональных специалистов, трое из них – международного класса. Приглашенные тренеры работают здесь по контракту. Когда придет время расторжения договоров, вести детей дальше, чтобы продолжить спортивную карьеру будет некому, переживают в учреждении.

"Ориентир, мы, конечно, делаем на своих спортсменов. Но, к сожалению, мы вынуждены приглашать квалифицированных тренеров из-за рубежа. Они могут самостоятельно, по своему личному решению не продлевать в дальнейшем контракт. И мы остаемся без тренеров, поэтому огромная надежда у нас на наше молодое подрастающее поколение спортсменов, которые захотят продолжить свою профессиональную карьеру уже в качестве тренеров", - сказала директор ОСДЮСШ по теннису Наталья Сокольская.

Во избежание форс-мажора в будущем, о начинающих теннисистах решили заботиться заранее. Поэтому воспитание подрастающего поколения на международном уровне хотят доверить 19-ти летнему Даниалу Таскали, выросшему в этих стенах. Молодой человек готовится пройти обучение за рубежом.

Даниал Таскали – пока единственный местный специалист, на которого школа возлагает большие надежды. Для бесперебойной работы учреждения и воспитания еще большего количества чемпионов требуется порядка пяти-шести человек. По мнению Натальи Сокольской, все зависит от достойной оплаты труда и создания благоприятных условий для работы.