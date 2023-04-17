Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана

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Генеральная прокуратура установила терминалы электронных обращений во всех учреждениях пенитенциарной системы для жалоб в суд и прокуратуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для этого в Комитете по правовой статистике и специальным учётам разработали функционал, позволяющий заключённым обратиться в уполномоченные органы за защитой своих прав без контроля администрации учреждения. В настоящее время внедряется функция видеообращения. В электронном формате осуждёнными подано уже свыше восьми тысяч обращений за 2020-2023 годы.

"Установка терминалов позволяет заключённым направлять жалобы и обращения, минуя администрацию учреждения, что даёт возможность обжаловать незаконные действия сотрудников учреждений. К примеру, осуждённому "Н" посредством данного терминала удалось напрямую сообщить в генеральную прокуратуру о неправомерных действиях сотрудников учреждения, наложении незаконного дисциплинарного взыскания и привлечении к уголовной ответственности по статье 428 УК", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся работа по увеличению числа терминалов и сферы их применения. Цифровизация процесса позволит увеличить уровень защищенности граждан в закрытых учреждениях от возможных неправомерных действий, отметили в Генпрокуратуре.