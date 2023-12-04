Спецрепортаж: О реабилитации после травм и достижениях современной медицины
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
102Фото: baigenews.kz
После полученной травмы Данияр Бигайдаров не мог даже руки поднять. Повредил плечо во время тренировки. Тянуть с обращением к врачу парень не стал. Операцию провели специальную. Без разреза, через тонкий прокол. Такие хирургические вмешательства позволяют пациентам восстанавливаться в сжатые сроки, уверяют врачи. Как проходит реабилитация казахстанцев, испытавших на себе достижения современной медицины, смотрите в материале корреспондента BaigeNews.kz.
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