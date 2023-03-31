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akorda.kz Сегодня, 18:32
259
Сегодня, 18:32
259
Фото: akorda.kz

Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан

6 апреля состоится визит cпециального представителя президента Франции Изабель Дюмон в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита планируется встреча госпожи Дюмон с президентом Казахстана.

 

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Сегодня, 18:32
259
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