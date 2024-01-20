Спецоперацию по задержанию вора-гастролёра провели в Караганде

Вора-гастролёра, находившегося в межгосударственном розыске, задержала полиция в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"19 января в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП города Караганды и Михайловского отдела полиции с привлечением СОБР на съемной квартире задержали 33-летнего мужчину, находившегося в межгосударственном розыске. Он подозревается в ряде краж, совершённых в Астане, Алматы и Караганде", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что подозреваемый признался в трёх кражах в Караганде. Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.