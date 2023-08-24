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Спецоперация в Астане и Караганде: задержаны 28 преступников

Сегодня, 09:05
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МВД РК Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
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Фото: МВД РК

МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры на территории городов Астана и Караганда проведена широкомасштабная спецоперация в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок.

Предполагаемый “киллер” группировки, совершивший данное покушение, задержан на территории соседнего государства.

"Проведено 70 обысковых мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято: девять единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства.

В полицию доставлено 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы, – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

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