Спецоперация в Астане и Караганде: задержаны 28 преступников
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МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры на территории городов Астана и Караганда проведена широкомасштабная спецоперация в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок.
Предполагаемый “киллер” группировки, совершивший данное покушение, задержан на территории соседнего государства.
"Проведено 70 обысковых мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято: девять единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства.
В полицию доставлено 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы, – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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