Спецоперация в Астане и Караганде: задержаны 28 преступников

МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры на территории городов Астана и Караганда проведена широкомасштабная спецоперация в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок.

Предполагаемый “киллер” группировки, совершивший данное покушение, задержан на территории соседнего государства.