Специалисты Кембриджа совместно с КазНУ исследовали памятники в ВКО

В ВКО исследования памятников бронзового и раннего железного веков провела археологическая экспедиция Казахского национального университета имени аль-Фараби совместно со специалистами Кембриджского университета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

Под руководством заведующего кафедрой археологии, этнологии и музеологии КазНУ Рината Жуматаева раскопки проводились в районе села Айнабулак Зайсанского района ВКО.

В ходе полевых работ составлен полный топографический план могильника Айнабулак-Темирсу, исследовано несколько курганов.

В одном из курганов было расчищено место захоронения женщины. Рядом с ним обнаружили бронзовый наконечник и вешалку, бронзовую чашу, 180 асыков и бронзовый предмет с изображением лягушки. Одновременно были определены три древних поселения.

"Во время раскопок совместно с иностранными специалистами мы взяли пробы металлических предметов, костей и почвы внутри могил в полевых условиях. В дальнейшем полноценные междисциплинарные исследования продолжатся в лабораториях Кембриджского университета", – сказал руководитель экспедиции.

