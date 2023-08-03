Специалисты Кембриджа совместно с КазНУ исследовали памятники в ВКО
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В ВКО исследования памятников бронзового и раннего железного веков провела археологическая экспедиция Казахского национального университета имени аль-Фараби совместно со специалистами Кембриджского университета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.
Под руководством заведующего кафедрой археологии, этнологии и музеологии КазНУ Рината Жуматаева раскопки проводились в районе села Айнабулак Зайсанского района ВКО.
В ходе полевых работ составлен полный топографический план могильника Айнабулак-Темирсу, исследовано несколько курганов.
В одном из курганов было расчищено место захоронения женщины. Рядом с ним обнаружили бронзовый наконечник и вешалку, бронзовую чашу, 180 асыков и бронзовый предмет с изображением лягушки. Одновременно были определены три древних поселения.
"Во время раскопок совместно с иностранными специалистами мы взяли пробы металлических предметов, костей и почвы внутри могил в полевых условиях. В дальнейшем полноценные междисциплинарные исследования продолжатся в лабораториях Кембриджского университета", – сказал руководитель экспедиции.
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