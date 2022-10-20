Спекуляции. искусственный дефицит и высокая аренда: как будут контролировать работу оптовых рынков в Казахстане

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На работу оптовых рынков в Казахстане пожаловался депутат Андрей Лукин премьер-министру. По его мнению, цены на социально значимые товары в стране растут в том числе из-за того, рынки работают с нарушениями. На запрос ответил глава правительства Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Имеются факты спекуляции с ценами, искусственного дефицита товаров, установления высоких арендных плат, принуждения арендаторов на закуп социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене и другие. Все это влияет на рост цен. По официальным данным, на сегодня цены выросли на 20 процентов, но фактически на 50 процентов и более", - сказал он.

По мнению депутата, к такому положению привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимым продовольствием со стороны министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов.

Рассмотрев запрос, Смаилов сообщил, что для всестороннего изучения поднятых вопросов прошло совещание под председательством вице-премьера – министра торговли и интеграции Жумангарина, на котором даны поручения госорганам.

"В рамках проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства" предусматриваются изменения в законодательные акты в части наделения министерства торговли и интеграции компетенцией по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о регулировании торговой деятельности в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановой проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, прорабатывается вопрос введения лицензирования деятельности рынков, который исключает необходимость дополнительного ужесточения механизмов госконтроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за использованием и охраной земель, ветеринарии и пожарной безопасности. Установление единого разрешительного документа позволит уполномоченным органам выявлять нарушения установленных требований.

"Правительством ведётся работа по внесению изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях в части введения ответственности администрации и владельцев торговых объектов за функционирование с нарушением требований законодательства в области торговой деятельности. Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с заинтересованными госорганами и организациями разрабатывается комплексный план по пошаговому созданию единой информационной платформы", - сообщил премьер-министр.

Он уточнил, что Минфином на постоянной основе проводится камеральный контроль в отношении юрлиц, осуществляющих деятельность в качестве торговых рынков. По 35 из них установлено занижение дохода на 140 миллиардов тенге и приняты меры в соответствии с законодательством.

Правительством одобрены новые подходы в части перехода от финансирования крупных торговых сетей на прямое финансирование крупных производителей и переработчиков СЗПТ.