Спектакль "Гауһартас" побил театральный рекорд Казахстана
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Столичный МТЮЗ установил рекорд: музыкальную драму "Гауһартас", премьера которой состоялась ровно год назад, казахстанские зрители смогли посмотреть 165 раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры РК.
В ведомстве уточнили, что спектакль всегда проходит с аншлагом. Постановку уже посмотрели около 68 тысяч зрителей, в том числе в театрах Актау, Атырау, Уральска, Талдыкоргана, Алматы, Тараза, Шымкента и Туркестана. В этом году запланированы гастроли артистов и в других регионах.
Спектакль представляет собой сценическую версию одноименной повести выдающегося писателя-драматурга Дулата Исабекова "Гауһартас". В основу произведения взята история простой семьи, жившей в казахской степи в семидесятые годы. Режиссёром-постановщиком спектакля является заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.
Музыкальная драма "Гауһартас" признана "Лучшим спектаклем" в номинации "Театральное искусство" Национальной премии "UMAI-2023". Исполнительница главной роли Инабат Ризабекова победила в номинации "Актриса года-2023". А танец "Кудаша", исполненный артистами в музыкальной драме под одноименную народную песню, стал трендовым среди молодёжи.
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