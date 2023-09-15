"Спайдервумен" из Туркестана рассказала о популярности в сети

"Словно молния",- именно так о казахстанке Айдане Турсын отозвались пользователи на просторах Интернета. Девушка приняла участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле, а после соревнований проснулась в буквальном смысле знаменитой. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, в чем ее секрет "Спайдервумен" из Туркестана.

Скорости, ловкости и грации Айданы Турсын могут позавидовать даже представители кошачьих. На чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле, она оставила своих конкуренток далеко позади, а ролик с ее забегом завирусился в соцсетях. Так, многие комментаторы сравнили Айдану с супергероиней фантастических фильмов.

Как оказалось, сама Айдана супергероиней себя не считает, и скромно отмечает, что все это благодаря годам тренировок. Девушке 26 лет она родом из солнечного города Шымкент, но на сегодняшний день трудится в отделе кадров ДЧС в Туркестанской области.

Хрупкая и обаятельная девушка имеет звание старшего лейтенанта гражданской защиты. Свою работу он очень любит, но больше всего ей нравится, что можно совмещать службу и спорт.

"В 17 лет я впервые пришла на тренировку по легкой атлетике, никогда не думала, что спорт будет занимать такое большое и любимое место в моей жизни. На сегодняшний день я занимаюсь пожарно-спасательным спортом. В легкой атлетике я многократная чемпионка Казахстана, призер различных Международных соревнований. А В пожарно-спасательном спорте я мастер спорта международного класса, у меня много наград. Но, самое главное, когда ты выступаешь на таких соревнованиях это не подвести коллег, людей, которые в тебя верят, и конечно любимую страну", - делится Айдана.

В сентябре Айдана Турсын с другими спортсменами отправилась на чемпионат в Стамбул. Соревнования проходили среди мужчин и женщин сразу по четырем видам. Это и штурмовая лестница, и стометровая полоса с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров, а еще боевое развертывание.

На кадрах, которые разлетелись в соцсетях был запечатлен подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни. Несмотря на то, что наша спортсменка была куда шустрее соперниц, в финал она увы не попала. Но, не время расстраиваться говорит Айдана.

"Я люблю этот спорт, и благодаря ему я объездила практически все уголки нашей большой страны. И скажу так, соревнования, а еще победы и возможно проигрыши отлично закаляют характер. Получилось побывать и во многих странах и городах мира, и уверена, еще не раз нам удастся удивить судей и коллег прыткостью и подготовкой казахстанских спортсменов", - говорит Айдана.

На турецких соревнованиях Айданой был благополучно обновлен национальный рекорд Казахстана по данному виду спорта. Казахстанка показала результат в 7,2 секунды. Для тех, кто не особо знаком поясняем: пожрано-спасательный спорт – это спортивная дисциплина воспитывающая характер человека при помощи развития силы, ловкости, скорости и выносливости. Данный вид спорта с каждым годом пользуется все большей популярностью.

"После того как в сети попал отрывок с соревнования многие в целом узнали, что есть такой спорт. Многих удивило как женщины, так быстро могут бежать и взбираться по лестнице, поверьте, у мужчин еще интереснее проходят такие забеги. Мы-то бежим только до второго этажа с лестницей, а им нужно до четвертого. Это очень непросто и сложно, тут и есть шанс увидеть всю силу и мощь человека. Здорово, что сейчас "пожарно-спасательный" так хорошо развивается, немало желающих вступить в ряды спортсменов, а на мировой арене Казахстан показывает отличные результаты. Есть чем гордится, поверьте! Например, у нас и мужчины и женщины, есть и юниоры спортсмены. Только представьте совсем маленькие дети, которые дадут фору и взрослому, и все занимаются с большой ответственностью. А на мировой арене мы уже лидеры и занимаем хорошие места. А еще хочу дополнить, что я прочитала каждый комментарий, который мне оставили казахстанцы, и мне было очень приятно, что наши люди так заинтересовались спортом и смогли придумать столько добрых эпитетов", - смеется "Спайдервумен".

Пожарно-спасательный спорт делится на возрастные категории. Пока это – юношеская и взрослая. К сожалению, стартов для ветеранов в Казахстане пока нет. Но, зато есть куда стремиться.

"Мы уже начали подготовку к следующему чемпионату. Он состоится в Китае, и я знаю, что там тоже довольно сильные участники. Кстати в ПСС (Пожрано-спасательный спорт) для нас создают отличные условия, как для тренировок, так и для восстановления. У нас есть доктора, к которым мы всегда можем обратится. Также в штате есть массажисты, а для иммунитета выдают витамины, а еще хорошее питание. Наш директор Даурен Данаев переживает и заботится о спортсменах, и создает максимально комфортные условия для занятий спортом. Касательно формы, то нам пока не выдает ее государство, но зато помогают спонсоры. В этом году я ставила себе цель установить рекорд, и я ее достигла. Теперь ставлю себе следующую цель - стать заслуженным мастером спорта международного класса", - рассказывает журналисту Айдана.

Казахстанская "Спайдервумен", а именно так ее нарекли многие комментаторы под видео, говорит, что самое важное это верить в себя и слушать тренера тогда любые поставленные цели будут достигнуты.

"У нас отличные тренера, а еще хочу сказать, что результаты спортсмена — это еще и огромная поддержка со стороны команды. У нас дружный и сплоченный коллектив, и только представьте, что многие девочки умудряются ездить и побеждать при этом не только работая, но и занимаясь семьей. Почти у каждой нашей спортсменки дети, а она и на соревнования успевает съездить. Мало кто знает, что раньше я работала в ДП полиции города Шымкент, служба СОБР, раньше я и после трудового дня тренировалась, сейчас работа и спорт — это как одно целое", - говорит Айдана.

Фото и видео: Айдана Турсын.