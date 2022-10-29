Спасли самолёт от крушения: казахстанцев наградили в Великобритании

Фото: Samruk-Kazyna official

Экипаж испытал те же пятикратные перегрузки, что и пилоты истребителей при крутых пикированиях и вращениях.

Казахстанских пилотов наградили престижной авиационной премией за спасение самолёта от крушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Samruk-Kazyna official.

Капитан Вячеслав Аушев, вторые пилоты Бауржан Карашолаков и Сергей Соколов работают в AirAstana.

В ноябре 2018 года они перегоняли самолёт Embraer Е190 после техобслуживания в Лиссабоне. Из-за ошибки при установке системы управления элеронами сразу после взлета воздушное судно стало практически неуправляемым.

Экипаж испытал те же пятикратные перегрузки, что и пилоты истребителей при крутых пикированиях и вращениях. В итоге им удалось восстановить контроль и посадить самолет

"На днях пилотам вручили премию Хью Гордона-Бёрга от лондонской Honourable Company of Air Pilots. Обычно они поощряют лишь летчиков из Великобритании и стран Содружества. Но для казахстанцев сделали исключение. Их наградили "за выдающуюся отвагу, мужество и действия, проявленные во время спасения самолёта и коллег", — говорится в сообщении.

Церемония прошла в историческом здании Гилдхолл в центре Лондона.