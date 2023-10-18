Спасателям области Абай вручили ключи от специализированной техники

В преддверии Дня спасателей Республики Казахстан состоялось торжественное вручение ключей от 19 новых автомобилей, включая легковые и пожарные транспортные средства, гарнизону чрезвычайных ситуаций в области Абай. Они были приобретены за счёт выделенных средств из республиканского и областного бюджетов, передаёт BaigeNews.kz.

Новые автомобили оснащены всем необходимым для спасения жизней и имущества людей, включая современное пожарное оборудование, инструменты для аварийной медицинской помощи, средства связи и навигации, а также высокоэффективные системы пожаротушения.

В рамках мероприятия молодым офицерам были вручены грамоты и благодарственные письма.

С начала 2023 года на территории области Абай было зафиксировано 847 чрезвычайных ситуаций. Из этого числа, 612 случаев связаны с производственными и бытовыми пожарами. За первые 9 месяцев этого года нашими спасателями было проведено более 2106 аварийно-спасательных операций, способствуя минимизации ущерба в чрезвычайных ситуациях. Было спасено 309 взрослых и 43 реб`нка.