Спасатели Западного Казахстана начали подготовку к паводкам
Сегодня, 05:19
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Сегодня, 05:19Сегодня, 05:19
97Фото: МЧС РК
В ЗКО области подведены итоги подготовительных работ к паводковому периоду 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
По области проведена масштабная противопаводковая работа, в результате которой выполнено 141 мероприятие.
В 30 населенных пунктах укреплены защитные дамбы, в 27 населенных пунктах установлены арыки, установлены водопропускные трубы и сооружения, укреплены берега реки Урал, установлено водозаборное устройство.
Для ликвидации ЧС в паводковый период были приобретены аварийно-спасательное оборудование и экипировка.
Все подготовительные работы будут продолжены вплоть до начала паводкового периода.
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