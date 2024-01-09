Спасатели Западного Казахстана начали подготовку к паводкам

В ЗКО области подведены итоги подготовительных работ к паводковому периоду 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По области проведена масштабная противопаводковая работа, в результате которой выполнено 141 мероприятие.

В 30 населенных пунктах укреплены защитные дамбы, в 27 населенных пунктах установлены арыки, установлены водопропускные трубы и сооружения, укреплены берега реки Урал, установлено водозаборное устройство.

Для ликвидации ЧС в паводковый период были приобретены аварийно-спасательное оборудование и экипировка.

Все подготовительные работы будут продолжены вплоть до начала паводкового периода.