Спасатели показали, как эвакуировали верблюдов в Актюбинской области
Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
51Фото: МЧС РК
25 верблюдов, испугавшихся паводка, вывезли в безопасное место спасатели МЧС РК в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Видео "операции" появилось в соцсетях.
"27 марта поступила информация о том, что крупный рогатый скот застрял в водной среде в населённом пункте Бүйректөбе (67 разъезд) Шалкарского района. Когда оперативная группа прибыла на место происшествия, выяснилось, что верблюдам нужна помощь. Силами спасателей в безопасную зону вывезено 25 верблюдов", - уточнили в МЧС.
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