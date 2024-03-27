Спасатели показали, как эвакуировали верблюдов в Актюбинской области

25 верблюдов, испугавшихся паводка, вывезли в безопасное место спасатели МЧС РК в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео "операции" появилось в соцсетях.

"27 марта поступила информация о том, что крупный рогатый скот застрял в водной среде в населённом пункте Бүйректөбе (67 разъезд) Шалкарского района. Когда оперативная группа прибыла на место происшествия, выяснилось, что верблюдам нужна помощь. Силами спасателей в безопасную зону вывезено 25 верблюдов", - уточнили в МЧС.