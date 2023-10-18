Спасатели почтили память погибших коллег в Астане

В Астане спасатели возложили цветы на мемориал, установленный в сквере "Құтқарушылар саябағы", и почтили память погибших коллег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.

В преддверии Дня спасателя министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, спасатели столичного гарнизона, ветераны органов гражданской защиты возложили цветы на мемориал, установленный в сквере "Құтқарушылар саябағы", и почтили память погибших коллег минутой молчания.

42 вновь прибывших в органы гражданской защиты сотрудника приняли присягу.

"Со дня независимости Республики Казахстан при исполнении служебных обязанностей погибли 69 сотрудников органов гражданской защиты. Все они были верны своему делу. Это ещё одно доказательство того, что пожарные и спасатели готовы рисковать своей жизнью ради спасения жизни других. Они настоящие герои нашего времени. Их деятельность требует мужества, честности и жертвенности. Рискуя своей жизнью, постоянно находятся в эпицентре чрезвычайных ситуаций, борются с огнем и различными бедствиями, чтобы защитить наших граждан. Памятник в этом парке напоминает нам о том, что героизм и самоотверженность к своему делу несравненно ценнее, чем материальные богатства. Он подсказывает нам о том, что в трудные моменты люди могут объединиться и сделать невозможное", - отметил в своем выступлении Сырым Шарипханов.

В ДЧС напомнили о подвигах шестерых погибших сорудников из столичного гарнизона.

Величкин Александр Юрьевич отличался высоким профессионализмом, мастерством, трудолюбием, чувством долга, крайне редкой отзывчивостью. Александр пользовался всеобщим любовным уважением. Александр был замечательным семьянином, растил двух детей. Но судьба дала ему мало времени. Александру Величкину должно было исполниться 29 лет, когда он вступил в свою последнюю схватку с огнем. Александр геройски погиб 26 февраля 1996 года при тушении пожара в подвальном помещении многоэтажного жилого дома совхоза имени Мичурина.

Винокуров Геннадий Геннадиевич в коллективе пользовался заслуженным авторитетом, все кто работал с ним за годы службы отзываются о нём как об активном работнике и надежном товарище. 26 февраля 1996 года в диспетчерскую пожарной части поступил тревожный сигнал о пожаре в подвальном помещении многоэтажного жилого дома расположенного в совхозе имени Мичурина Геннадий Винокуров героически погиб борясь с огнем.

В феврале 2010 года в Астане загорелось здание бывшего бомбоубежища, и столичный гарнизон понес небывалые потери - трое сотрудников не вернулись из огня. Сначала пропал один пожарный, затем звено из двух человек, которые пошли на поиски первого.

Зайцев Валерий Михайлович выезжал на самые тяжелые и сложные пожары в столице. Не часто увидишь, когда на пожаре полковник надевает боёвку и идёт в огонь. В тот злополучный день Валерий Михайлович лично выехал на пожар для выяснения полной картины сложившейся ситуации и для спасения своего боевого товарища.

На счету Абеева Саята Сапарбековича несколько крупных пожаров, десятки спасённых жизней. Он ценил чужие жизни выше своей. На пожаре все его мысли и действия были подчинены одному - спасти людей и победить огонь.

Какишев Руслан Кожахметович до последних минут оставался верным своему долгу. Поставив под угрозу собственную жизнь, оберегая личный состав, проявил высочайшее мужество, до последней минуты борясь с огнем.

В ноябре 2022 года произошёл пожар в одной из столичных высоток, где при спасении людей, рискуя собственной жизнью, героически погиб столичный пожарный Аскар Забикулин. Он всегда отличался своей мужественностью, смелостью и любовью к своей профессии. К работе относился с большим трепетом и ответственностью, был специалистом высшего класса.

Напомним, в 2021 году в Астане на пересечении улиц Адольфа Янушкевича и Александра Пушкина был открыт сквер "Құтқарушылар саябағы" в честь пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.