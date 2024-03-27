  • 27 Марта, 19:31
  • BAIGENEWS

Спасатели организовали переправу через ручей для жителей ВКО

Сегодня, 18:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС ВКО Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
139
Фото: ДЧС ВКО

Бетонные конструкции моста через ручей подмыли паводковые воды в Курчумском районе ВКО. Сотрудники ДЧС ВКО организовали для жителей переправу, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в четырёх километрах от села Топтерек.

"За 27 марта перевезено 22 человека, а также доставлены продукты питания", - уточнили в ДЧС.

Силами местных исполнительных органов проводятся работы по прокладыванию объездной дороги.

Самое читаемое

Наверх