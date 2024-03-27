Спасатели организовали переправу через ручей для жителей ВКО
Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11Сегодня, 18:11
139Фото: ДЧС ВКО
Бетонные конструкции моста через ручей подмыли паводковые воды в Курчумском районе ВКО. Сотрудники ДЧС ВКО организовали для жителей переправу, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в четырёх километрах от села Топтерек.
"За 27 марта перевезено 22 человека, а также доставлены продукты питания", - уточнили в ДЧС.
Силами местных исполнительных органов проводятся работы по прокладыванию объездной дороги.
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