Спасатели организовали переправу через ручей для жителей ВКО

Бетонные конструкции моста через ручей подмыли паводковые воды в Курчумском районе ВКО. Сотрудники ДЧС ВКО организовали для жителей переправу, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в четырёх километрах от села Топтерек.

"За 27 марта перевезено 22 человека, а также доставлены продукты питания", - уточнили в ДЧС.

Силами местных исполнительных органов проводятся работы по прокладыванию объездной дороги.