Спасателей и технику дополнительно направили в Уральск для ликвидации паводков

Группировки спасателей и технику из Атырауской и Мангистауской областей направили в ЗКО для ускорения ликвидации последствий паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Общее количество направленных составляет более 100 человек личного состава и более 30 единиц техники. Спасательные подразделения сегодня прибудут в Западно-Казахстанскую и приступят к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ", - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, в Таскалинском районе уровень воды на реке Деркул снизился и составляет 525 сантиметров, на гидропосту рекиЧижа-2 - 664 сантиметра.

Мониторинг паводкоопасных населённных пунктов, рек и озер продолжается в районах Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском.

12 марта с 15:00 из-за резкого повышения температуры воздуха до плюс 12 градусов и интенсивного таяния снега с возвышенности Сарытау и Свистун горы (высота 300 метров) близ Уральска с уклоном по отношению городу по действующим каналам вдоль Саратовской трассы произошёл спуск большого количества воды. Объём талых вод превысил проектную пропускную способность канала, произошёл разлив по микрорайону Сарытау.

Силами местных исполнительных органов, ДЧС и войсковой части №5517 организован разрыв промежуточных перемычек и перекачка воды с помощью мотопомп между секциями канала, это снизило поступление воды в микрорайоны посёлка Зачаганск.

К полуночи 13 марта удалось предотвратить разрыв действующего канала и не допустить затопление жилого массива.

"По городу угроза минимизирована, обстановка стабилизировалась, организовано дежурство соответствующих служб. В Зачаганске и Уральске остаются подтопленными подвальные помещения пяти МЖД (ведётся откачка), в двух частных жилых домах и двух МЖД вода откачена в полном объёме", - сообщили в МЧС.

За неделю на территории области снежный покров сошёл на 60 процентов.