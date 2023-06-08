Спала в лесу: страдающую потерей памяти россиянку нашли в Кокшетау

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В Кокшетау полицейские нашли и вернули домой страдающую потерей памяти россиянку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pkzsk.info.

3 июня 61-летняя гражданка России вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Родные женщины сразу же обратились за помощью к полицейским и волонтёрам. В эти дни в регионе установилась аномальная жара, но ни сотрудники полиции, ни родственники, ни волонтёры поиски не прекращали ни на минуту.

4 июня около 12:30 часов благодаря слаженным действиям полицейских и общественности пропавшую женщину нашли. Капитан полиции Женис Аккошкаров, следуя интуиции, направился по следам вытоптанной травы, в результате чего обнаружил женщину спящей в лесопасадке.

Родственники женщины через социальные сети выразили огромную благодарность сотрудникам посёлкового отдела полиции села Красный Яр за проявленный профессионализм, добросовестное несение службы и помощь в поисках сестры, тёти.