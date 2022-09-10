Спала крепким сном: хозяйку торгового дома в Жанаозене спасли из огня нацгвардейцы

Фото: Пресс служба Национальной гвардии РК

В Жанаозене гвардейцы помогли потушить пожар, вспыхнувший в одном из торговых домов города, и спасли из огня женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Во время патрулирования начальник войскового наряда рядовой Жамбыл Джаксылыков заметил задымление в торговом доме "Алтын дән", который находится через дорогу на соседней улице. О происшествии он немедленно доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову.

"Находящийся поблизости капитан Бек Бекбосынов оперативно прибыл на место пожара. Затем вместе с начальником войскового наряда старший сержант Дамир Кунболатов и шестеро патрульных оцепили район торгового дома и начали эвакуировать людей из горящего здания. Гвардейцы выяснили, что внутри горящего здания осталась 45-летняя хозяйка торгового дома. Найти пострадавшую удалось на втором этаже, в одной из комнат. Она спала крепким сном. Бойцы Нацгвардии вынесли ее на свежий воздух, а затем сразу же оказали помощь в тушении пожара", - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Спасители признались, что не считают себя героями.

"Мы просто выполняли свой гражданский долг”, – отметил капитан Бек Байбосынов.

В настоящее время сотрудники пожарной службы устанавливают причину возгорания. Известно, что пожар произошел 9 сентября около 23:40.