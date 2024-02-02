Создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями предложил Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями, передаёт BaigeNews.kz. С таким предложением глава правительства выступил на форуме Digital Almaty.

"Предлагаем создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями. Это улучшит наше взаимодействие и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей нашего региона", - сказал Смаилов.

Он отметил, что Digital Almaty форум стал одной из ведущих технологических площадок и служит важной платформой по обсуждению цифровой повестки ЕАЭС. Глава правительства рассказал о том, как внедряется цифровизация в стране.

"Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, цифровизация является нашим национальным приоритетом. В данном контексте мы считаем важным сфокусироваться на следующем. Первое и ключевое направление – это выстраивание человекоцентричного подхода при взаимодействии государства с гражданами и бизнесом", - добавил глава кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что цифровизация применяется в производственной сфере, обеспечении общественной безопасности, здравоохранении, оказании госуслуг и других.

"Один из успешных кейсов использования искусственного интеллекта – наша медицинская платформа CEREBRA. Она позволяет через цифровые технологии быстро осуществить диагностику инсульта. В прошлом году, после успешного запуска в Казахстане, проект вышел также на рынок Узбекистана. А сегодня команда готова к его запуску и в других странах", - отметил премьер-министр.

По его словам, в Казахстане прорабатываем механизмы по предоставлению доступа к обезличенным данным предпринимателям и стартап-сообществам. Акцентировал внимание Алихан Смаилов и на национальный проекте "Доступный Интернет". Согласно нему, к 2027 году проникновение Сети достигнет 100 процентов.