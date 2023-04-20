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Создание космического ракетного комплекса "Байтерек" обсудил Мусин с главой Роскосмоса Сегодня, 19:21
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Сегодня, 19:21
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Создание космического ракетного комплекса "Байтерек" обсудил Мусин с главой Роскосмоса

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился в Астане с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества в космической сфере и дальнейшую реализацию проекта "Создание космического ракетного комплекса "Байтерек".

Они также отметили стратегическую важность проекта и договорились о продолжении работ по его реализации.

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Сегодня, 19:21
64
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