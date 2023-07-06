Создана Всемирная федерация по Аударыспак

Сегодня в Алматы прошел первый Всемирный конгресс Федерации Аударыспак (борьбы верхом).

В конгрессе приняли участие представители Республики Казахстан, Респ

ублики Кыргызстан, Республики Узбекистан, Государства Монголия, Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Венгрии.

Участники указанной встречи сообщили об официальном создании Всемирной федерации борьбы верхом (Аударыспак).

Штаб-квартира Федерации будет находиться в Алматы. Также, в ходе мероприятия, страны-участники избрали президента Всемирной Федерации по борьбе верхом, им стал Президент Федерации "Аударыспак" РК, руководитель компании "Атасу Групп" - Марат Жуман.

Исламбек Салжанов, президент Ассоциации национального спорта РК, специально прибывший для участия в конгрессе, подчеркнул важность этого события.

"Сегодня один из самых важных дней в истории национального спорта нашей страны. Пришло время поднять наш национальный вид спорта Аударыспак на мировой уровень. Вместе с такими государствами как: Россия, Китая, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Венгрия мы будем развивать и знакомить мир с дисциплиной Аударыспак! Как вы все знаете, в следующем году в нашей стране пройдут V Всемирные игры кочевников. Мы, поколение кочевников, должны провести это мероприятие на высочайшем уровне. Этот вопрос находится под пристальным вниманием Главы государства Касым-Жомарта Токаева! Ассоциация национального спорта приступила к планомерной работе со своими дочерними федерациями по вопросу проведения Игр кочевников на подобающем уровне.

Я считаю, что создание сегодняшней Всемирной федерации Аударыспак является тому подтверждением. Пользуясь случаем, также хочу выразить особую благодарность господину Марату Жуману, президенту федерации "Аударыспак" РК, который неустанно трудится во имя развития и процветания этого вида спорта!" – сказал Исламбек Толеубаевич.

В свою очередь, новый президент Всемирной федерации борьбы верхом (Аударыспак) Марат Жуман заявил, что впереди большая работа.

"Сегодня мы все собрались на очень важное событие в городе Алматы. Хочу выразить признательность представителям стран, прославляющим традиционные конные виды спорта, а также Ассоциации национального спорта РК за эту возможность.

Сегодняшнее событие станет историческим для казахского народа и национальных видов спорта нашей страны. У нас грандиозные планы - продемонстрировать миру наш национальный вид спорта, создав Всемирную федерацию по борьбе верхом, и мы реализуем этот план совместно с несколькими крупнейшими государствами. Нас ждут большие дела. В дальнейшем, вместе со странами-членами Федерации, мы будем прилагать усилия для развития и процветания данного вида спорта", – сказал Марат Кожаханович.



Также в начале встречи были приняты единые правила игры. Основные правила были взяты из Аударыспак - казахского национального вида спорта. Кроме того, были утверждены весовые категории спортсменов и установлен график предстоящих соревнований. Для честного проведения международных игр обязательным критерием было назначен VAR (видеопомощник судьи).

В завершение встречи представители Кыргызской Республики предложили провести первый чемпионат мира по Аударыспак, по уже вновь утвержденным единым правилам, на Иссык-куле, в сентябре текущего года. Эта инициатива была единогласно одобрена всеми странами-участницами.