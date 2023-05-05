Совместный спутник планируют запустить в космос тюркские страны

Фото: Freepik

Страны-участницы Организации тюркских государств хотят запустить в космос совместный спутник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства "Узбеккосмос".

По информации агентства, в Ташкенте состоялся совет космических агентств стран Организации тюркских государств. Мероприятие прошло в рамках крупнейшей в Центральной Азии конференция по космосу. В ней приняли участие 250 экспертов лидирующих космических компаний и агентств из Азербайджана, Казахстана, Монако, ОАЭ, США, Турции и других стран.

"По итогам совета страны обменялись опытом в реализации национальных космических программ, а также обсудили возможность запуска совместного спутника стран-участниц Организации тюркских государств ", - говорится в сообщении.

Участники мероприятия обменялись мнениями по дальнейшему направлению развития космической отрасли в регионе, договорились о взаимодействии в рамках использования космического пространства в мирных целях.

Напомним, в состав Организации тюркских государств входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей - Туркменистан и Венгрия.