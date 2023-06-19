Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 10:28
115
Сегодня, 10:28
115
Фото: akorda.kz

Совместное заседание палат парламента пройдёт 20 июня

Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал председатель мажилиса Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz. Начало заседания в 15:00.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 20 июня 2023 года в 15 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:28
115
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх